В Ивано-Франковске создан Координационный центр нужд терробороны

В Ивано-Франковске создан координационный центр обеспечения сопротивления SaveUkraineNow, целью которого является координация, анализ, сбор и направление разнообразной помощи в места наибольшей потребности, а также обеспечение нужд местной терробороны и области, ВСУ и насущные гуманитарные запросы.

«Хотим, чтобы помощь, в которой нуждаются наши защитники и временно перемещенные лица, была максимально доступна и своевременна, — пишет волонтер Юлия Клебанова на своей странице в ФБ. — Поддержать нас могут все, кто готов стать спиной к спине в нашей борьбе за мир».

Перед лицом войны украинцы забыли о склоках и объединились, чтобы вместе противостоять врагу.

«Сегодня мы едины, как никогда. Те украинцы, которые говорят на украинском и русском языках. Те, кто был при Зеленском и те, кто еще недавно были против. Конкуренты, идеологические противники, разведенные пары, политические оппоненты – сегодня все сплочены перед российскими оккупантами», – написал Савва Либкин в «Инстаграм».

По его словам, они покупают продукты, готовят и развозят еду на блокпосты и воинские части. Также туда доставляют другие нужные вещи.

Источник: saveukrainenow.if.ua