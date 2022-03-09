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Факты / Украина

Ответ будет быстрым – Зеленский политикам, которые “ищут ниточки в Россию”

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил быстрым ответом политикам, которые снова начали работать на раскол страны.

Предупреждение он озвучил в своем традиционном обращении 9 марта.

– Мы получаем уже много сигналов о том, что некоторые люди в Украине решили, что могут уже не бороться вместе со всеми. Некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а другие снова работают на раскол, вопреки единству, – сказал глава государства.

Владимир Зеленский предупредил, что видит эти действия.

Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались, – добавил глава государства.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

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