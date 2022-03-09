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Факты / Украина

Войска РФ перегруппировываются и готовятся к очередной попытке взять Киев – Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Войска РФ перегруппировываются и готовятся к очередной попытке взять Киев – Генштаб

Российские войска проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к очередной попытке взять Киев. Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

После неудачного наступления на Фастов враг пытается возобновить наступательные действия на указанном направлении.

Также в Генштабе отмечают, что российские войска продолжают формировать резервы в пунктах постоянной дислокации, чтобы в дальнейшем перебросить их в определенные районы на территории нашего государства.

Украинские военные говорят, что российские захватчики имеют потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству.

Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Он сосредотачивает основные усилия на окружении Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя и Николаева.

7 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович уже сообщал, что украинские военные разбили огромную группировку войск России между Харьковом и Сумами. Она формировалась и должна была идти в Киев.

Тогда же он подчеркнул, что оперативные возможности РФ очень далеки от массированных бомбардировок и финальных штурмов.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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