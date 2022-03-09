Враг хочет использовать украинские АЗС и нефтехранилища для своей техники — Генштаб ВСУ

В течение тринадцатых суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ за 24:00 8 марта.

По информации Генштаба, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети АЗС и хранилищ нефтепродуктов.

— Враг планирует создать сеть полевых трубопроводов, на временно захваченной территории Украины, с возможностью их подключения к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивания горючего с территории Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что основные усилия врага продолжаются по следующим направлениям:

окружение и захват Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;

создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации;

выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Враг продолжает нести значительные потери во время боевых действий на территории Украины.

Так, 14-я отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с утратой боеспособности.

В то же время на Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

На направлении из населенного пункта Дымер активных действий со стороны оккупантов не отмечен. В районе населенного пункта Припять силами до двух БТГр продолжает свою временную оккупацию.

В направлении населенного пункта Бабинцы, силами до пяти БТГр, враг вел наступательные действия, был остановлен и перешел к обороне в районе в Буче.

В то же время в районе поселка Бузова, силами до 4-х БТГр из состава 36 общевойсковой армии (по две БТГр из состава пятой отдельной танковой бригады и 37-й отдельной мотострелковой бригады), несмотря на понесенные многочисленные потери, продвинулся в район Ясногородки.

На Северском направлении кафиры не оставляют попыток овладеть городом Чернигов.

Из района Глухова, силами до пяти БТГр из состава 90-й танковой дивизии и 4-х БТГр из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа пытался вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины и был остановлен.

Враг пытается совершить наступление в направлении поселка Козелец, где планирует навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

В свою очередь, на Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью запугивания гражданского населения.

За город Изюм продолжаются бои, противник приводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия по направлениям Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской обл.

Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр содержит населенные пункты Херсон, Энергодар, Васильевка. Враг в настоящее время осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Силы троих вражеских БТГр взяли под контроль населенный пункт Пологи.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото: Генштаб ВСУ