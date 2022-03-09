9 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам.

Глава государства, перейдя на русский язык, сообщил, что у них еще есть шанс выжить.

– Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский призвал российских солдат не верить своим командирам, когда те уверяют, что у них еще есть шансы в Украине.

– Вас здесь ничего не ждет, кроме плена или гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе, – отметил президент.

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