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Факты / Украина

Зеленский – русским солдатам: У вас еще есть шанс выжить

Татьяна Забожко редактор ленты
Зеленский – русским солдатам: У вас еще есть шанс выжить

9 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам.

Глава государства, перейдя на русский язык, сообщил, что у них еще есть шанс выжить.

– Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский призвал российских солдат не верить своим командирам, когда те уверяют, что у них еще есть шансы в Украине.

Вас здесь ничего не ждет, кроме плена или гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают.

Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе, – отметил президент.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

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