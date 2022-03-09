Украинские военные уничтожили российскую базу возле города Дергачи (Харьковская область), откуда враг совершал обстрелы Харькова.

Об этом рассказал в эфире украинских телеканалов глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

– Вооруженные силы уничтожили вражескую базу, которая находилась возле города Дергачи. Они (вражеские войска, – Ред.) полностью отступили в РФ через соответствующую границу. Это очень значительный успех, потому что оттуда были обстрелы по району Алексеевка города Харькова, – подчеркнул Синегубов.

На своей странице в Facebook он уточнил, что ночью Сухопутные части ВСУ вместе с частями Национальной гвардии и территориальной обороны перешли в контрнаступление по направлению Дергачей на позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня врага. Оттуда захватчики систематически обстреливали окрестности Харькова.

– После неудачного сопротивления враг прибег к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения. Часть личного состава противника прибегла к бегству в лесные массивы в направлении Белгорода. Просим местное население быть осмотрительными и, по возможности, способствовать поиску, — отметил Синегубов.

Он уточнил, что Харьков полностью находится под обороной ВСУ. Путинские войска не совершают активных наступательных действий, однако продолжают ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраинах города.

За прошедшие сутки войска РФ совершили более 50 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня по районам Алексеевка, Северная и Южная Салтовка, Белгородское шоссе, по Пятихаткам, Дергачам.

Горячей точкой в Харьковской области является Изюм. Накануне, 8 марта, примерно в 21.25 произошел вражеский авианалет истребителей из российского Белгорода на этот город. В то же время, благодаря действиям подразделений Противовоздушной обороны ВСУ самолеты захватчиков отступили и взяли обратный курс. Потерь среди личного состава ВСУ нет.

В Изюмском районе сейчас продолжаются боевые действия, враг устанавливает понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

Кроме того, этой ночью произошло сражение между военными Государственной пограничной службы Украины и российскими диверсионно-разведывательными группами в селе Андреевка Балаклейского района.

Захватчики совершили нападение на блокпост ГПСУ. Во время боя ДРГ была разгромлена.

– В результате боя вражеская ДРГ была полностью разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать. При этом бросили посреди поля своего раненого боевого товарища. Его наши украинские военные-пограничники взяли в плен, — проинформировал Синегубов.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины общие боевые потери врага ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава.

Также уничтожены более 300 танков, более 1 000 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем и много другой техники.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Генштаб ВСУ