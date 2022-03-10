Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.