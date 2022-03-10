Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
Киевская область – воздушная тревога!
Во временно оккупированном Херсоне слышны взрывы!
Об этом пишет Суспільне Херсон.
В городе Малин Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них – дети 2021 года рождения.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Вечером 8 марта в результате авиаудара в Харьковской области погиб один мирный житель и ребенок 2015 года рождения.
Снаряд попал в жилой дом в селе Донец Чугуевского района.
Путинские агрессоры вечером 8 марта нанесли авиаудар по воинской части Борисполя. Город расположен в 30 км от Киева.
Количество пострадавших в результате взрывов устанавливается.
В Харькове только за минувшие сутки погибли 27 мирных жителей. Пятеро среди них – дети.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Напцполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Украинские военные держат ключевые города и не дают врагу продвигаться вперед, говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
– Темпы продвижения врага существенно замедлились. В настоящее время на отдельных направлениях наступление практически остановлено. Те силы, которые двигаются дальше, делают это малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы, – заявил Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что продолжаются информационно-психологические операции против населения Украины. Наша задача – держаться и не верить их лживым сообщениям.
В Василькове воздушная тревога!