Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:03 - 10 марта

Киевская область – воздушная тревога!

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:55 - 09 марта

Во временно оккупированном Херсоне слышны взрывы!

Об этом пишет Суспільне Херсон.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:33 - 09 марта

В городе Малин Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них – дети 2021 года рождения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:03 - 08 марта

Вечером 8 марта в результате авиаудара в Харьковской области погиб один мирный житель и ребенок 2015 года рождения.

Снаряд попал в жилой дом в селе Донец Чугуевского района.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:53 - 08 марта

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:50 - 08 марта

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:46 - 08 марта

Путинские агрессоры вечером 8 марта нанесли авиаудар по воинской части Борисполя. Город расположен в 30 км от Киева.

Количество пострадавших в результате взрывов устанавливается.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:43 - 08 марта

В Харькове только за минувшие сутки погибли 27 мирных жителей. Пятеро среди них – дети.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Напцполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:15 - 08 марта

Украинские военные держат ключевые города и не дают врагу продвигаться вперед, говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Темпы продвижения врага существенно замедлились. В настоящее время на отдельных направлениях наступление практически остановлено. Те силы, которые двигаются дальше, делают это малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы, – заявил Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что продолжаются информационно-психологические операции против населения Украины. Наша задача – держаться и не верить их лживым сообщениям.

 

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
06:40 - 08 марта

В Василькове воздушная тревога!

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...26>
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка