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Факты / Украина

Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов на 10 марта 2022

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 10 марта 2022.

  • 11:07 №006 Рахов — Запорожье
  • 12:20 — №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 — №005 Запорожье – Рахов

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

 

Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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