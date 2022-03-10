Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Запорожья на 10 марта 2022.

11:07 №006 Рахов — Запорожье

12:20 — №120 Запорожье – Львов

14:45 — №005 Запорожье – Рахов

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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