Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 10 марта 2022 года.
- 06:23 — №796 Днепр – Харьков
- 08:16 — №738 Запорожье – Киев
- 14:00 — №732 Днепр — Львов
- 14:26 — №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 — №6 Запорожье — Рахов
Могут быть назначены дополнительные эвакуационные рейсы из Днепра:
- П. 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00
- П. 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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