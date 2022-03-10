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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание и рейсы поездов на 10 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 10 марта 2022 года.

  • 06:23 — №796 Днепр – Харьков
  • 08:16 — №738 Запорожье – Киев
  • 14:00 — №732 Днепр — Львов
  • 14:26 — №41 Днепр – Трускавец
  • 16:39 — №6 Запорожье — Рахов

Могут быть назначены дополнительные эвакуационные рейсы из Днепра: 

  • П. 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00
  • П. 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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