Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Днепра на 10 марта 2022 года.

06:23 — №796 Днепр – Харьков

08:16 — №738 Запорожье – Киев

14:00 — №732 Днепр — Львов

14:26 — №41 Днепр – Трускавец

16:39 — №6 Запорожье — Рахов

Могут быть назначены дополнительные эвакуационные рейсы из Днепра:

П. 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00

П. 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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