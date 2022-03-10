Официальный Киев готов идти на компромиссы, однако эти шаги не должны быть предательством интересов Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию.

Украинского лидера спросили, считает ли он возможным согласиться на требование России принять независимость боевиков из “ЛДНР” и согласиться с тем, что Крым является частью РФ.

— Здесь вопрос не в том, что я могу дать. На всех переговорах моя цель — закончить войну с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова к компромиссу — поэтому они и называются компромиссами. Только так мы сможем выйти из этой ситуации, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что не может пока говорить о деталях переговоров.

Он добавил, что окончание войны может произойти после того, как президенты Украины и России проведут личные переговоры и придут к решению.

— У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем закончить эту войну, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявлял, что Россия совершает геноцид украинцев, когда скидывает бомбы и уничтожает гражданские объекты, включая то, что произошло в Мариуполе 9 марта, когда были уничтожены детская больница и роддом.