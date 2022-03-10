За сутки российский агрессор обстрелял ряд населенных пунктов на территории Сумской области. Среди жертв есть несовершеннолетние.
В Тростянце артиллерия врага обстреляла бывший завод Электробытприбор, после чего долго пылали пожары.
В результате обстрелов погибли трое жителей города. В их числе был несовершеннолетний парень.
В настоящее время дороги в направлении Сум и Тростянца непроездные из-за движения колонн техники врага.
Горел резервуар ПАО Укрнефть после удара авиации РФ и в селе Малая Павловка.
В результате ночной бомбардировки Великой Писаревки погиб 13-летний парень и две женщины.
По словам главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, сейчас в населенном пункте на земле лежат оборванные линии электропередач.
В Лебедине после удара авиации РФ по жилым домам из завалов удалось спасти пятерых человек, среди которых было два ребенка. Известно, что частично разрушено отделение полиции.
В временно оккупированная врагом Боромле – проблема с хлебом, потому что предприниматели боятся его туда возить. Похожая ситуация и в Жигайловке и Новгородском.
В окружении врага живет и Шосткинская община. В районе, говорит Дмитрий Живицкий, обеспечен минимальный объем коммунальных услуг.
Между тем, в Кролевце Центр предоставления социальных услуг ежедневно обеспечивает уязвимые категории населения продуктами питания, а также услугами социального такси.
А в Конотопе 10 марта возобновляется дистанционное обучение в школах.
10 марта начались пятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине, которая началась по приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля.
На карте боевых действий в Украине можно проследить, что агрессор больше всего атакует города на Севере, Востоке и Юге.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий