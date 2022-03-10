По данным разведки Великобритании, министерство обороны Российской Федерации подтвердило применение в развязанной войне на Украине тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты.

Для справки. Термобарические ракеты входит в класс оружия объемного взрыва, которое среди прочего, включает в себя взрывчатое вещество на основе топливно-воздушной взрывчатой смеси.

К основным факторам поражения термобарическим оружием можно эксперты относят создание мощной ударной волны и большой зоны горения.

Термобарическое оружие демонстрирует высокую эффективность по сравнению с осколочно-фугасными боеприпасами при применении против бункеров, зданий и туннелей.

Источник: Госспецсвязь