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Факты / Украина

Разведка Британии: минобороны России подтвердило применение на Украине термобарических ракет

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Разведка Британии: минобороны России подтвердило применение на Украине термобарических ракет

По данным разведки Великобритании, министерство обороны Российской Федерации подтвердило применение в развязанной войне на Украине тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты.

Для справки. Термобарические ракеты входит в класс оружия объемного взрыва, которое среди прочего, включает в себя взрывчатое вещество на основе топливно-воздушной взрывчатой смеси.

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К основным факторам поражения термобарическим оружием можно эксперты относят создание мощной ударной волны и большой зоны горения.

Термобарическое оружие демонстрирует высокую эффективность по сравнению с осколочно-фугасными боеприпасами при применении против бункеров, зданий и туннелей.

Источник: Госспецсвязь

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