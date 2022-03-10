Украинское правительство готовится к возможной необходимости переместить свои данные и серверы за границу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Украинские власти рассматривают такую возможность, если российские силы углубятся в страну.

Виктор Жора, заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, заявил, что ведомство планировало непредвиденные обстоятельства.

По его словам, Украина хочет быть готовой к любой угрозе со стороны России завладеть конфиденциальными правительственными документами.

— План А заключался в защите ИТ-инфраструктуры в Украине. Переместить его в другую страну будет планом Б или С, — сказал Жора.

Но для переноса конфиденциальных данных в другую страну требуется одобрение нормативных изменений в законодательстве.

Правительство уже доставило оборудование и резервные копии в более безопасные районы Украины, недоступные для российских войск.

Ранее Украина получила предложения из разных стран разместить свои данные у них. Но, какие это страны, в Госспецсвязи отказались назвать. По словам Виктора Жоры, из соображений близости “европейское расположение будет предпочтительнее”.

Жора сообщил, что возможный перенос данных может включать либо физическую транспортировку серверов и съемных устройств, либо цифровую миграцию данных с одного сервиса или сервера на другой.

— Даже если бы законодатели согласились снять ограничение на отправку украинских данных за границу и был бы утвержден протокол изъятия ИТ-активов, это не обязательно означало бы, что все или даже большая часть госданных или сетевого оборудования начнут немедленно вывозить, — сказал Жора.

Здесь правительственным учреждениям придется принимать решения в каждом конкретном случае.