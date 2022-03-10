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Факты / Украина

Украине удалось договориться о трех зеленых коридорах из Сумской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Украине удалось договориться о трех зеленых коридорах из Сумской области

Ночью 10 марта появилась предварительная договоренность об организации трех зеленых коридоров в Сумской области.

Достигли ее на очередном этапе переговоров, завершившемся около 03.00, сообщает глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Колонны должны отправиться по маршрутам:

  • Сумы – Полтава (Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава),

Карта евакуації з Сумської області 10 березня

  • Тростянец – Полтава (Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава),

Карта евакуації з Сумської області 10 березня

  • Краснополье – Полтава (Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава).

Карта евакуації з Сумської області 10 березня

По словам Дмитрия Живицкого, украинская сторона подавала и другие населенные пункты области для эвакуации, однако согласие получить пока не удалось.

Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 09.00.

Информацию о местах сбора и точном времени отправки руководство области обещает сообщить впоследствии.

10 марта начались пятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине, которая началась по приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля.

На карте боевых действий в Украине можно проследить, что агрессор больше всего атакует города на Севере, Востоке и Юге.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

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