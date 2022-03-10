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Факты / Украина

Военные РФ деморализованы: увеличиваются случаи дезертирства и мародерства

Марта Бондаренко редактор ленты
Военные РФ деморализованы: увеличиваются случаи дезертирства и мародерства

По состоянию на 6:00 10 марта Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Наши воины продолжают защищать юго-восточное направление.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, продолжается круговая оборона Мариуполя. Украинские военные удерживают оборону Чернигова. Кроме того, сдерживают неприятеля и на подступах к Киеву. Территориальная оборона столицы находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи.

Продолжается прикрытие государственной границы с Беларусью.

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На южном направлении ВСУ сдерживают врага в направлениях Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

Украинские воздушные силы успешно отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения российского противника. А также обеспечивают прикрытие важных объектов Украины и группировок наших войск.

Так, за последние два дня авиация ВСУ и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета.

Следует отметить, что российские войска снизили темпы наступления, а личный состав деморализован. Все больше фиксируется случаев дезертирства и мародерства.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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