Март, 11 в 17:10

Российские захватчики обстреляли украинскую территорию перед атакой на Беларусь со стороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

– Внимание! Важно! Враг атаковал белорусскую территорию на границе с Украиной. Штурмовики с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ, – говорится в заявлении.

????????‍♂️???? (ВІДЕО) УВАГА! ВАЖЛИВО! Ворог атакував білоруську територію на кордоні з Україною

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Там уточнили, что залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела Дубровица на Ровенщине.

– Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной! – предупреждают пограничники.