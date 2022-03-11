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Авиация России перед атакой Беларуси из Украины обстреляла украинскую территорию

Анастасия Гевко, редактор ленты
Авиация России перед атакой Беларуси из Украины обстреляла украинскую территорию

Российские захватчики обстреляли украинскую территорию перед атакой на Беларусь со стороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

– Внимание! Важно! Враг атаковал белорусскую территорию на границе с Украиной. Штурмовики с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ, – говорится в заявлении.

Там уточнили, что залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела Дубровица на Ровенщине.

– Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной! – предупреждают пограничники.

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