В Луганской области российские захватчики во время бегства от украинских военнослужащих бросили грузовик с боеприпасами и зенитную установку.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Враг оставил в качестве трофея для ВСУ грузовой автомобиль ГАЗ-66 с гранатами и патронами.

– Испуганный враг убегает, Z-трофеи бросает. В Луганской области деморализованные рашисты сбежали от украинских пограничников и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, и зенитную установку, — отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе пообещали “вернуть” захватчикам трофейные патроны и гранаты во время боевых действий.

– Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не так, как врагу понравится, — подчеркнули в ГПСУ.

В Луганской области военные РФ сбежали от ВСУ, оставив грузовик с боеприпасами / 5 фотографий

Как проинформировали сегодня в Генштабе ВСУ, за две недели полномасштабной войны в Украине российские войска понесли значительные потери среди личного состава и в технике. Общие боевые потери врага с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава, сотни единиц танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, средств противовоздушной обороны и т.д.

Только за минувшие сутки путинские войска потеряли 266 человек личного состава, 18 танков, 60 боевых бронированных машин, а также по две артиллерийские системы, РСЗО и средства ПВО.