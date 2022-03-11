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Факты / Україна

РФ намерена реализовать в Украине “сирийский сценарий” – Подоляк

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Последние заявления российской стороны свидетельствуют о том, что Кремль намерен реализовать в Украине “сирийский сценарий”.

Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, о таких планах РФ свидетельствуют сообщения о наборе наемников с Ближнего Востока и пропагандистские заявления о химическом оружии.

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– Официальные лица РФ, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тыс. бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан Украины. Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине “сирийский сценарий”, — подчеркнул Подоляк.

Под понятием “сирийский сценарий” подразумевается тактика, заключающаяся в окружении и терроре городов для того, чтобы спровоцировать наибольшие страдания жителей. Кроме того, во время боевых действий в Сирии против населения применялось химическое оружие, совершались смертельные химические атаки.

Стоит отметить, что сегодня министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу объявил, что якобы более 16 тыс. наемников “из стран Ближнего Востока” изъявили желание приехать на оккупированный украинский Донбасс, чтобы воевать на стороне РФ. Такое заявление прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза РФ с участием Владимира Путина.

В ответ на заявление Шойгу хозяин Кремля отдал приказ “помочь” наемникам с Ближнего Востока добраться в “зону боевых действий” в Украине.

О том, что Кремль вербует сирийских наемников, имеющих навыки ведения боя в городе, для участия в боевых действиях в Украине, недавно сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Впоследствии эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Параллельно с вербовкой наемников российская пропаганда запустила фейк о якобы наличии в Украине лабораторий по производству химического и биологического оружия.

Президент Владимир Зеленский опроверг российские фейки о разработке оружия массового поражения в Украине и подготовке химической атаки. Глава государства подчеркнул, что его беспокоят подобные обвинения российской пропаганды, поскольку они раскрывают намерения РФ.

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Источник: Михаил Подоляк, Медуза

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