Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 16 день войны
Убили Убили
85 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 13 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 13 марта 2022 года. Данные график остается актуальным до 27 марта 2022. За всеми изменениями, а также расписание дополнительный поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

  • 4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1
  • 5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1
  • 6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
  • 14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец
  • 16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов
  • 17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
  • 23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка