Мечтал бежать в Польшу: во Львовской области задержан 25-летний боевик “ДНР”

Март, 12 в 22:21

Во Львовской области задержан 25-летний парень, который пытался бежать в Польшу. Он оказался ранее судимым боевиком ДНР.

Молодого человека задержали представители пограничного отряда Смольница. В его вещах силовики нашли кухонный нож и заточку.

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В ходе общения выяснилось, что парень 1996 года рождения имеет украинское гражданство.

Задержанный признался, что в 2016 году проходил службу в рядах боевиков “ДНР”, находясь в одном из военных подразделений России на территории ОРДЛО.

Пограничники передадут задержанному экс-боевику правоохранителям, и уже тогда его действиям будет дана правовая оценка.