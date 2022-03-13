Мечтал бежать в Польшу: во Львовской области задержан 25-летний боевик “ДНР”
Фото: Госпогранслужба
Во Львовской области задержан 25-летний парень, который пытался бежать в Польшу. Он оказался ранее судимым боевиком ДНР.
Молодого человека задержали представители пограничного отряда Смольница. В его вещах силовики нашли кухонный нож и заточку.
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В ходе общения выяснилось, что парень 1996 года рождения имеет украинское гражданство.
Задержанный признался, что в 2016 году проходил службу в рядах боевиков “ДНР”, находясь в одном из военных подразделений России на территории ОРДЛО.
Пограничники передадут задержанному экс-боевику правоохранителям, и уже тогда его действиям будет дана правовая оценка.