До конца шестнадцатых суток войны в Украине войска РФ продолжили ведение наступательной операции против Украины.

Однако на Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено.

Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять Михайло-Коцюбинское и Шестовицу.

На Слободском направлении враг сосредоточил силы в районах Северодонецка, Сватово, Купянска, Большой Писаревки, Московского Бобряка, Лебедина, но активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточил основные усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах Степного, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе Гуляй Поля.

Кроме того, стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

Тем временем на временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

Также российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копани, Бухличи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.

11 марта закончились шестнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

