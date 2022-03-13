Авиаудары РФ по аэродорому под Кропивницким унесли жизни семи человек – глава ОГА

В результате вражеского ракетного обстрела аэродрома Канатово, что возле Кропивницкого, 12 марта погибли семь украинских защитников.

Информацию официально подтвердил глава Кировоградской военной ОГА Андрей Райкович. В результате обстрела также серьезно повреждена местная инфраструктура.

— Уважаемые земляки. В результате вчерашних ударов по военному аэродрому имеем семь погибших, повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий. Светлая память о наших ребятах будет вечной. Слава героям. Украина победит! – заявил Андрей Райкович.

Массивный ракетный обстрел аэродрома Канатово произошел ночью 12 марта. Впоследствии в соцсетях напишут, что громкий звук воздушных обстрелов был слышен на весь Кропивницкий.

В то же время, город Кропивницкий и другие населенные пункты Кировоградщины продолжают принимать беженцев из соседних областей Украины.

Начиная с 24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну в Украину, в Кропивницкий прибыли более 43 тыс. человек, и количество эвакуированных граждан продолжает расти.