Получил букет тюльпанов: на границе в Черновцах задержали мужчину, выдававшего себя за женщину

В Черновицкой области на пункте пропуска Порубное пограничники задержали киевлянина, который выдавал себя за свою жену, чтобы избежать призыва и уехать из Украины.

30-летнего жителя столицы, который выдавал себя за жительницу Одесской области и пытался вместе с несовершеннолетним ребенком уехать за границу, задержали 12 марта под вечер. Он даже получил на границе букет тюльпанов.

Псевдоженщину пограничники обнаружили во время паспортного контроля. Муж на пограничном контроле предоставил чужие документы, а именно паспорт жены и документы на ребенка.

Однако опытная инспектор пограничной службы, сверив тщательно внешность “женщины” и фото в документе, обнаружила, что документы принадлежат другому человеку.

Теперь мужчине придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщения в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УК — Уклонение от призыва по мобилизации, а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

12 марта украинские пограничники задержали 53-летнего мужчину, пытавшегося уехать подальше от войны в Молдову. В документах беглеца говорилось, что он комиссован из-за тяжелых родов.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы