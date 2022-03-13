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Факты / Украина

Россия хочет получить полный контроль над ЗАЭС

Илья Нежигай редактор ленты
Россия хочет получить полный контроль над ЗАЭС

Россия планирует взять под полный и постоянный контроль запорожскую украинскую атомную электростанцию.

Об этом сообщило Международное агентство ООН по надзору за ядерной энергетикой (МАГАТЭ) со ссылкой на данные украинской компании Энергоатом.

Энергоатом проинформировал МАГАТЭ о намерениях России руководить ЗАЭС под руководством своей государственной ядерной компании Росатом.

Энергоатом также сообщил, что персонал был вынужден координировать с российскими оккупационными силами все оперативные вопросы, включая технические. Несколько дней назад на захваченную АЭС прибыли российские специалисты, чтобы оценить радиационную обстановку.

В России, захватившей АЭС после напряженного боя с украинскими войсками 4 марта, опровергла эти заявления. Впрочем, в Росатоме подтвердили, что на ЗАЭС находятся российские специалисты.

Энергоатом также проинформировал МАГАТЭ, что ремонтные работы поврежденных линий электропередач на Чернобыльской АЭС продолжаются. В настоящее время резервное питание систем обеспечивают дизельные генераторы, что важно для безопасности объекта.

По данным Энергоатома, 211 человек технического персонала и охранников до сих пор не могут сменить место работы, фактически проживая там с того дня, когда российские силы взяли АЭС под свой контроль.

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Фото: ЗАЭС

Источник: МАГАТЭ

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