Выставляли, как уничтожение Байрактара ВСУ: российская ПВО сбила свой беспилотник

В районе Веселое Харьковской области система ПВО РФ ошибочно сбила свой беспилотник-разведчик. Пытаясь утаить этот факт, российские военные сообщили руководству о якобы уничтожении Байрактара ВСУ.

— Сегодня в 9.32 в районе Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ из ЗРК ТОР на высоте 320 м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении, – написал на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.

— Мы разрушили миф о “непобедимости” русской армии. Они рассчитывали завоевать нас за 48 часов. Максимум на 3 дня были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали планы захвата. Противник несет серьезные потери в личном составе и технике. Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы. Сегодня армия РФ по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014 года, – добавил Залужный.