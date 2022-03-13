Путинские захватчики потерпели очередное военное поражение в боях на Киевщине.

В этот раз, 13 марта, это произошло под Белогородкой, где российские войска не смогли форсировать древнерусские змеи валы.

– Под Белгородкой орки впервые узнали об истории Руси на собственном опыте. Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы. Древнерусские оборонные системы против Орды – 2000 лет гарантии! – говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Змеевы валы – это военные оборонительные сооружения времен Руси. Общая протяженность Змиевых валов Украины — около 2000 км, один из участков которых проходит по территории Киевской области.

Название Змиевы валы имеет древнерусские корни: образ Змея был достаточно распространен в разнообразных сказочных сюжетах и ​​символизировал врага.

Особенно действенными Змиевы валы были в XII веке, когда монголо-татары завоевывали Русь.

Источник: Сухопутные войска ВСУ