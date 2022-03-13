Путинские захватчики потерпели очередное военное поражение в боях на Киевщине.
В этот раз, 13 марта, это произошло под Белогородкой, где российские войска не смогли форсировать древнерусские змеи валы.
– Под Белгородкой орки впервые узнали об истории Руси на собственном опыте. Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы. Древнерусские оборонные системы против Орды – 2000 лет гарантии! – говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Змеевы валы – это военные оборонительные сооружения времен Руси. Общая протяженность Змиевых валов Украины — около 2000 км, один из участков которых проходит по территории Киевской области.
Название Змиевы валы имеет древнерусские корни: образ Змея был достаточно распространен в разнообразных сказочных сюжетах и символизировал врага.
Особенно действенными Змиевы валы были в XII веке, когда монголо-татары завоевывали Русь.
Источник: Сухопутные войска ВСУ