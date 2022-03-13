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Факты / Мир

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP уходить из российского рынка

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP уходить из российского рынка

Президент Украины Владимир Зеленский призвал владельцев крупных компаний выходить из рынка Российской Федерации, чтобы помочь закончить войну, развязанную этой страной на нашей территории.

– Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну! – говорится в заявлении украинского президента, опубликованном на его странице в социальной сети Twitter в воскресенье, 13 марта.

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