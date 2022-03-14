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Факты / Украина

Австралия объявила о санкциях в отношении 33 российских бизнесменов

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Австралия объявила о санкциях в отношении 33 российских бизнесменов

Вслед за Британией и США правительство Австралии наложило новые санкции против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их родственников. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Мэрис Пейн сообщило издание Bloomberg.

Перечень подсанкционных россиян подобен тому, который разработали страны Большой семерки для очередного раунда санкций.

В него вошли, в частности:

  • Роман Абрамович – владелец футбольного клуба “Челси”;
  • Алексей Миллер – генеральный директор “Газпрома”;
  • Дмитрий Лебедев – председатель совета директоров банка “Россия” ;
  • Сергей Чемезов – глава Ростеха;
  • Николай Токарев – глава “Транснефти”;
  • Игорь Шувалов – председатель ВЭБ.РФ;
  • Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций.
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Напомним, Великобритания изучает возможности использования домов и имущества российских граждан, которые попали под санкции, в гуманитарных либо других целях.

Об этом заявил британский министр Кабинета министров Майкл Гоув в интервью журналистам.

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Фото: Unsplash

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