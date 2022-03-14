Вслед за Британией и США правительство Австралии наложило новые санкции против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их родственников. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Мэрис Пейн сообщило издание Bloomberg.
Перечень подсанкционных россиян подобен тому, который разработали страны Большой семерки для очередного раунда санкций.
В него вошли, в частности:
- Роман Абрамович – владелец футбольного клуба “Челси”;
- Алексей Миллер – генеральный директор “Газпрома”;
- Дмитрий Лебедев – председатель совета директоров банка “Россия” ;
- Сергей Чемезов – глава Ростеха;
- Николай Токарев – глава “Транснефти”;
- Игорь Шувалов – председатель ВЭБ.РФ;
- Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций.
Напомним, Великобритания изучает возможности использования домов и имущества российских граждан, которые попали под санкции, в гуманитарных либо других целях.
Об этом заявил британский министр Кабинета министров Майкл Гоув в интервью журналистам.