Вслед за Британией и США правительство Австралии наложило новые санкции против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их родственников. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Мэрис Пейн сообщило издание Bloomberg.

Перечень подсанкционных россиян подобен тому, который разработали страны Большой семерки для очередного раунда санкций.

В него вошли, в частности:

Роман Абрамович – владелец футбольного клуба “Челси”;

– владелец футбольного клуба “Челси”; Алексей Миллер – генеральный директор “Газпрома”;

– генеральный директор “Газпрома”; Дмитрий Лебедев – председатель совета директоров банка “Россия” ;

– председатель совета директоров банка “Россия” ; Сергей Чемезов – глава Ростеха;

– глава Ростеха; Николай Токарев – глава “Транснефти”;

– глава “Транснефти”; Игорь Шувалов – председатель ВЭБ.РФ;

– председатель ВЭБ.РФ; Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций.

Напомним, Великобритания изучает возможности использования домов и имущества российских граждан, которые попали под санкции, в гуманитарных либо других целях.

Об этом заявил британский министр Кабинета министров Майкл Гоув в интервью журналистам.