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Факты / Украина

Ночная авиабомбардировка Ахтырки: погибли по меньшей мере три человека

Татьяна Забожко редактор ленты
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко

По меньшей мере трое жителей погибли во время ночной авиабомбардировки Ахтырки Сумской области 14 марта.

Об этом с места происшествия, где до сих пор горят жилые дома частного сектора, сообщил городской глава Павел Кузьменко.

Других гражданских, говорит мэр, пока не нашли.

– Возле меня рядом лежит умерший человек. Сейчас его повезут в морг. Это страшное горе, которое принес враг-москаль, – подчеркнул Павел Кузьменко.

Городской глава отмечает: люди умирают от авиаударов, потому что у страны нет защиты от них.

– Те летчики, которые бомбят город, должны понимать, что убивают мирное население. Дети, близкие и родные этих ублюдков должны гореть в аду, – констатирует мэр города.

Однако добавляет: вражеские группировки полностью деморализованы и дезориентированы. А украинские военные бьют их повсюду, где только можно, и пленяют их генералов.

Напомним, что жилые кварталы Ахтырки пострадали от авианалета и вечером 13 марта.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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