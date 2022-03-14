По меньшей мере трое жителей погибли во время ночной авиабомбардировки Ахтырки Сумской области 14 марта.

Об этом с места происшествия, где до сих пор горят жилые дома частного сектора, сообщил городской глава Павел Кузьменко.

Других гражданских, говорит мэр, пока не нашли.

– Возле меня рядом лежит умерший человек. Сейчас его повезут в морг. Это страшное горе, которое принес враг-москаль, – подчеркнул Павел Кузьменко.

Городской глава отмечает: люди умирают от авиаударов, потому что у страны нет защиты от них.

– Те летчики, которые бомбят город, должны понимать, что убивают мирное население. Дети, близкие и родные этих ублюдков должны гореть в аду, – констатирует мэр города.

Однако добавляет: вражеские группировки полностью деморализованы и дезориентированы. А украинские военные бьют их повсюду, где только можно, и пленяют их генералов.

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Напомним, что жилые кварталы Ахтырки пострадали от авианалета и вечером 13 марта.

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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