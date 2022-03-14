В Британии заработала программа Дома для украинцев, готовы принять тысячи беженцев

С понедельника, 14 марта, в Британии заработала программа Дома для украинцев. Правительство этой страны ожидает прибытие десятков тысяч беженцев.

По данным BBC, суть схемы состоит в том, что правительство Британии выделяет определенную сумму для владельцев местной недвижимости, а также властей, для того, чтобы выделить беженцам места для проживания.

Еще ряд компаний в Британии выразили готовность предложить украинцам работу.

До этого британское правительство раскритиковали за то, что пока Европейский союз принимает миллионы беженцев, въехать в Британию удалось лишь сотням человек.