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Факты / Украина

Украина получит 13 млрд срочной помощи от США

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Украина получит 13 млрд срочной помощи от США

Сенат одобрил предоставление Украине немедленной финансовой помощи в размере 13 млрд долларов, а президент США Джозеф Байден буквально через час подписал эту инициативу. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

Три миллиарда Украина получит завтра-послезавтра, а в последующие 2-3 дня будет поступать остальная сумма, – заявил он.

Борис Пинкус также рассказал, что в основном американская общественность возмущена недостаточной активностью США и Европейских стран в плане ракетных ударов вблизи границ НАТО.

По его словам, в ближайшие дни будет рассматриваться предложение частичной бесполетной зоны над Украиной – такой, которая будет проходить вдоль границы с Польшей, то есть только в западных областях.

Это абсурд. Она ничего не даст. Следует быть более активными и агрессивными. Западу все равно не избежать прямого столкновения с Путиным, – сказал Пинкус.

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Напомним, 11 марта сенат США одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине на $13,6 млрд.

Инициатива получила сильную двухпартийную поддержку среди американских парламентариев.

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Фото: Unsplash

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