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Зеленский 16 марта выступит перед обеими палатами Конгресса США

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, выступит перед обеими палатами Конгресса США. Как уточняется, выступление будет проходить в видеорежиме. 

Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила журналистка The Wall Street Journal Вивьен Салама.

– Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер объявили о виртуальном обращении президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США в среду, 16 марта, в 9 часов утра (15.00 по Киеву. – Ред.), – сказано в сообщении журналистки в Twitter.

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