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Факты / Украина

14 ночей в подвале и преступлениях кадыровцев. Экс-ведущая ICTV – об аде оккупированного Гостомеля

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14 ночей в подвале и преступлениях кадыровцев. Экс-ведущая ICTV – об аде оккупированного Гостомеля

Экс-ведущая ICTV и Нового Юлия Панкова рассказала в своем Facebook об ужасах, которые ей пришлось пережить в оккупированном Гостомеле. Там она с семьей провела целых 15 дней без света, газа, отопления, лекарств и бензина и 14 ночей в подвале при +5.

Панкова описала преступления кадыровцев. Они убили ее друга, который раздавал еду мирным жителям, а в соседнем селе – и целую семью.

9 марта они ввалились к нам в дом. 13 подготовленных, одетых до зубов кадыровцев… Они вырвали калитку, влетели в дом за секунду, двигались по-спецназовски, врываясь в каждую комнату. Этот ад длился не больше 30 минут, но казался вечностью. Они забрали телефоны, охотничье оружие. Они угрожали отцу. Это было последней каплей. Мы рискнули выезжать. Дальше нельзя было оставаться, – отметила Панкова.

По словам экс-ведущей, она с семьей отважилась на эвакуацию без официального зеленого коридора. Пошили белые флаги с простыней, отправились колонной из 4 машин и чудом спаслись.

Мы пробирались под градами и молились. Мы научились по-настоящему молиться, – написала Панкова.

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Напомним, 14 марта оккупанты обстреляли Искандерами Харьковскую область. В частности, под обстрелы попали жилые массивы Харькова, Чугуева, Изюма и Дергачев.

Фото: Julia Pankova

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