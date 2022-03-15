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Факты / Украина

90 снарядов с моря и воздуха: в Одесской области враг нанес удары, есть раненые

Маліновська Ангеліна
90 снарядов с моря и воздуха: в Одесской области враг нанес удары, есть раненые

В результате ракетных ударов по двум населенным пунктам Одесской области были ранены два человека. Атака вражеской авиацией и кораблями по одному населенному пункту произошла утром, еще один удар корабельной артиллерией был нанесен противником около 14.00. Всего выпущено около 90 снарядов.

– Но наши воины достойно держат оборону. Хочу заверить, что за каждого нашего раненого враг несет куда большие потери, — заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В социальных сетях сообщается, что три ракеты прилетели со стороны курортного поселка Залив Белгород-Днестровского района на территорию Беляевской общины.

Также очевидцы возмущены тем, что кто-то специально снял на видео полет снаряда и опубликовал его в интернете. Местные жители считают, что это было сделано с целью корректировки огня противника.

Напомним, что Факты ICTV опубликовали интерактивную карту боевых действий в Украине.

Источник: Братчук

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