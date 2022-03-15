На рассмотрении у Вашингтона находятся еще многие санкционные пакеты против России. Об этом в эфире телемарафона заявил корреспондент телеканала “Интер” в Соединенных Штатах Америки Дмитрий Анопченко.
По словам журналиста, заместитель министра финансов Валли Адье недавно приоткрыл еще несколько санкционных мер, которые могут наложить на РФ:
- полный бан на торговлю США с Россией;
- возможность ограничения доступа РФ к международным водным путям;
- полный запрет использования криптовалют в России.
Дмитрий Анопченко говорит, что последнее является наиболее вероятным вариантом и добавляет:
Если говорим о криптовалютах, то это попытка США не дать России как-то обойти эти санкции.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что продолжит всячески поддерживать Украину. В частности, предоставит оружие для защиты от российского вторжения и поможет беженцам.