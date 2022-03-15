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Факты / Украина

Бан на криптовалюти и торговлю с США. Какие еще санкции могут ожидать РФ

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Бан на криптовалюти и торговлю с США. Какие еще санкции могут ожидать РФ

На рассмотрении у Вашингтона находятся еще многие санкционные пакеты против России. Об этом в эфире телемарафона заявил корреспондент телеканала “Интер” в Соединенных Штатах Америки Дмитрий Анопченко.

По словам журналиста, заместитель министра финансов Валли Адье недавно приоткрыл еще несколько санкционных мер, которые могут наложить на РФ:

  • полный бан на торговлю США с Россией;
  • возможность ограничения доступа РФ к международным водным путям;
  • полный запрет использования криптовалют в России.

Дмитрий Анопченко говорит, что последнее является наиболее вероятным вариантом и добавляет:

Если говорим о криптовалютах, то это попытка США не дать России как-то обойти эти санкции.

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Ранее президент США Джо Байден заявлял, что продолжит всячески поддерживать Украину. В частности, предоставит оружие для защиты от российского вторжения и поможет беженцам.

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Фото: Unsplash

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