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Факты / Украина

Беспилотник РФ попал в воздушное пространство страны НАТО

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Беспилотник РФ попал в воздушное пространство страны НАТО

Российские беспилотники замечены в воздушном пространстве стран-членов НАТО, а именно в Польше. Об этом сообщили на странице Командования воздушных сил вооруженных сил Украины в Facebook.

Радиолокационными средствами Воздушных сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа Форпост. Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворовским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. Остатки ищут, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о падении в Румынии БПЛА типа Орлан-10, находящемся на вооружении вооруженных сил РФ.

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Фото: Depositphotos

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