Число блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тыс. — Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что число блокпостов на дорогах Украины уменьшили до 1,5 тыс.

— Пока нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тыс., забрав очень много ненужных блокпостов, которые только усложняют передвижение и отнимают время. Что касается тех условно “авторизованных” блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов, – заявил глава МВД.

На сегодняшний день оптимальным количеством на основных путях и в городах является до 800 блокпостов.

— Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции – совместно с ТРО, с НГУ, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах, – говорит министр.

Напомним, что Факты ICTV ведут текстовую трансляцию, где рассказывают о главных событиях войны РФ против Украины.

Источник: МВД Украины