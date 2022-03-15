Добровольцев Сил теробороны признали ветеранами войны

Во вторник, 15 марта, Верховная Рада признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны.

За закон № 7151 проголосовало 344 народных депутата.

– Добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ смогут признаваться участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны. В Украине также внедряется социальная защита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, – прокомментировала инициативу глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Также сегодня Верховная Рада установила для военных боевой иммунитет на время войны. О том, что это значит, читайте в материале Фактов ICTV.