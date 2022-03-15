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Факты / Украина

Позорное поражение: под Харьковом ВСУ подвинули врага назад к границам РФ

Илья Нежигай редактор ленты
Позорное поражение: под Харьковом ВСУ подвинули врага назад к границам РФ

Вооруженные силы Украины разбили российского оккупанта под Харьковом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

– Очередное доказательство того, что Вооруженные силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом, — написал он.

Глава ОВА сообщил, что после обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток.

— Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враг был отброшен за пределы его предыдущих позиций, — сообщил глава ОВА.

Он добавил, что в первой половине дня жестоко сражались с оккупантами и в Русских Тишках.

— Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных сил также заставили противника отступить на прежние позиции, – рассказал Олег Синегубов.

В настоящее время ВСУ подсчитывают потери врага в Харьковской области.

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Фото: ВСУ

Источник: Олег Синегубов

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