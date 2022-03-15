Вооруженные силы Украины разбили российского оккупанта под Харьковом.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
– Очередное доказательство того, что Вооруженные силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом, — написал он.
Глава ОВА сообщил, что после обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток.
— Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враг был отброшен за пределы его предыдущих позиций, — сообщил глава ОВА.
Он добавил, что в первой половине дня жестоко сражались с оккупантами и в Русских Тишках.
— Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных сил также заставили противника отступить на прежние позиции, – рассказал Олег Синегубов.
В настоящее время ВСУ подсчитывают потери врага в Харьковской области.
Фото: ВСУ
Источник: Олег Синегубов