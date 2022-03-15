В Тростянке Сумской области российские оккупанты загоняют местных в фейковые “зеленые коридоры” и отбирают мобильные телефоны. Таким образом враг пытается создать “живые” и “информационные” щиты. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты также препятствуют восстановлению электроснабжения, не допуская работников Облэнерго к коммуникациям в районе Охтырской горы.

Мы работаем над тем, чтобы договориться о эвакуационных “зеленых коридорах” для горожан! – Пишет Живицкий.

Напомним, 14 марта оккупанты обстреляли Искандерами Харьковскую область. В частности, под обстрелы попали жилые массивы Харькова, Чугуева, Изюма и Дергачев.

Фото: Дмитро Живицький