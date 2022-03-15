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Факты / Украина

Первая колонна мирных жителей Сум покинула город — Тимошенко

Наташа Тарчевська редактор ленты
Первая колонна мирных жителей Сум покинула город — Тимошенко

15 марта в Сумах началась организованная эвакуация. Во второй половине дня город покинула первая колонна мирных жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Первая колонна мирных жителей Сум покинула город — Тимошенко / 8 фотографий

– Из Сум отправилась первая колонна с эвакуированными, – коротко сообщил заместитель руководителя ОП.

На фото заметно, что в эвакуационных автобусах — матери с маленькими детьми, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью. Некоторые из них – вместе со своими домашними питомцами.

Пенсионерам и людям на инвалидных колясках к автобусам помогали добраться медики.

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