15 марта в Сумах началась организованная эвакуация. Во второй половине дня город покинула первая колонна мирных жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Первая колонна мирных жителей Сум покинула город — Тимошенко / 8 фотографий

– Из Сум отправилась первая колонна с эвакуированными, – коротко сообщил заместитель руководителя ОП.

На фото заметно, что в эвакуационных автобусах — матери с маленькими детьми, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью. Некоторые из них – вместе со своими домашними питомцами.

Пенсионерам и людям на инвалидных колясках к автобусам помогали добраться медики.