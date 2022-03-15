Российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения в Донецкой области, а именно — в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко со ссылкой на одного из работников больницы.

– Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя, – сообщил врач главе ОВА.

Павел Кириленко уточнил, что речь идет об областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе.

— На днях российские оккупанты ее практически разрушили – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться. Российским извергам мало разрушений – теперь они сделали из людей заложников, — написал он.

Глава Донецкой ОВА обратился в международные правозащитные организации с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко