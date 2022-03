На вооружении российской армии стоят оперативно тактические ракетные комплексы класса земля-земля Искандер. В Украину оккупанты их тоже притащили и уже успели обстрелять несколько населенных пунктов.

Факты ICTV собрали информацию об этих тяжелых ракетных комплексах, а также, где враг их уже использовал.

ОТРК Искандер — это семейство комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Э. Они являются разработкой Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломне Московской области.

Первый Искандер представили в августе 1999 года. Его основное назначение — уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

В комплексах используются сверхманевренные баллистические ракеты со стелс-технологиями, а также ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

Стоит отметить, что масса ракеты — 3,8 тонны, а боевой части — 480 кг, длина ракеты 7,2 м, а диаметр 920 мм. Максимальная высота траектории — 50 км. Минимальная дальность поражения — 50 км.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М — комплекс с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723.

27 февраля в Госспецсвязи сообщили, что со стороны Беларуси по аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что обстрел совершили ракетами Искандер.

11 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военные РФ выпустили свыше 300 ракет Искандер и Калибр по мирным жителям Украины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 14 марта оккупанты обстреляли Искандерами Харьковскую область. Стрелял враг с территории РФ.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на вторник, 15 марта, российские войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре. Атака нанесла масштабные разрушения: повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта и терминал.

По словам Резниченко, предварительно российские военные стреляли из Искадера.

Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Так, каждое из устройств имеет примерно 30 см длины, форму цилиндра белого цвета с оранжевым хвостом.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd

— CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022