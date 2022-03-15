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Факты / Украина

Упрощенный учет для бизнеса и добровольная уплата налогов. Зеленский о новой реформе

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Упрощенный учет для бизнеса и добровольная уплата налогов. Зеленский о новой реформе

В видеообращении на 19-й день войны Президент Зеленский анонсировал масштабную налоговую реформу. Ее основной целью является обеспечение нормального функционирования украинского бизнеса.

По словам главы государства, Кабмин согласовал:

  • ставку 2% от оборота и упрощенный учет вместо НДС и налога на прибыль;
  • добровольную уплату единого налога для 1 и 2 групп ФЛП, то есть “если можете – платите, не можете – нет вопросов”.

Зеленский заверил, что это только первые шаги, и добавил:

Отменим все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона.

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Во время своего ночного видеообращения Владимир Зеленский также заявил – Россия начинает понимать, что войной она ничего не достигнет.

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Фото: Офис президента

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