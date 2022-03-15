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Факты / Украина

Ситуация сложная: Гайдай рассказал о срывах гуманитарных коридоров на Луганщине

Анастасия Гевко редактор ленты
Сергей Гайдай

Во вторник, 15 марта, руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации с гуманитарными коридорами на Луганщине.

– Официально те гуманитарные коридоры, которыми у нас была возможность воспользоваться два дня подряд, пока не удается организовать. Более того: во второй день, когда вывозили людей, режим тишины был очень-очень условным, – подчеркнул он в эфире ICTV.

Руководитель ОВА добавил, что в связи с этим власти не хотят подвергать людей опасности и не могут отправлять колонну для эвакуации, как это делалось раньше – ее просто расстреляют. 

– Но мы не сидим на месте и понемногу из каждого города вывозим людей. Я могу сказать, что ежедневно где-то 500-600, а иногда и 700 человек мы вывозим. Автобусы до железнодорожной станции, – сообщил Гайдай.

В то же время он отметил, что с водой и едой ситуация остается крайне сложной. Гуманитарная помощь приходит вагонами, но доставлять ее очень сложно из-за обстрелов.

– Сказать, что ситуация критическая – это не сказать ничего. Потому что даже вся инфраструктура уничтожена врагом. Есть героические люди, которые готовы ремонтировать и газ, и электричество, и воду, но во многих местах уже просто нечего ремонтировать. Просто уничтожено, – резюмировал Сергей Гайдай.

Он добавил, что такая ситуация сложилась из-за того, что все населенные пункты, подконтрольные Украине, обстреливают российские захватчики из всего вооружения, которое у них в наличии.

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