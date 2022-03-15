15 марта в Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская.
Как сообщают в пресс-службе метрополитена, во время движения поезда не будут останавливаться на станции.
15 марта в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступили вызовы из трех районов Киева после обстрелов войск РФ.
Известно, что российский боеприпас попал в десятиэтажное здание по ул. Мостицкой в Подольском районе Киева и двухэтажный частный жилой дом в районе Осокорков.
Пожары ликвидировали в 06.51 и 06.40 соответственно.
На Оскорках обошлось без жертв и пострадавших, а одного спасенного работниками подразделения ГСЧС человека из дома на Подоле госпитализировали в больницу.
Загорелись после обстрелов и шестнадцатиэтажный и девятиэтажный жилые дома в Святошинском районе Киева.
С 16-этажки удалось спасти 27 человек, два человека погибли.
15 марта начались двадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить по интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Киевский метрополитен
Фото: Киевский метрополитен