Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 20 день войны
Убили Убили
97 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина

В Киеве от взрыва пострадало здание станции метро Лукьяновская

Татьяна Забожко редактор ленты
Пошкоджена вибухом будівля станції метро Лук'янівська

15 марта в Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская.

Пошкоджена вибухом будівля станції метро Лук'янівська
Пошкоджена вибухом будівля станції метро Лук'янівська
Пошкоджена вибухом будівля станції метро Лук'янівська
Пошкоджена вибухом будівля станції метро Лук'янівська
В Киеве от взрыва пострадало здание станции метро Лукьяновская / 2 фотографии

Как сообщают в пресс-службе метрополитена, во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

15 марта в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступили вызовы из трех районов Киева после обстрелов войск РФ.

Известно, что российский боеприпас попал в десятиэтажное здание по ул. Мостицкой в Подольском районе Киева и двухэтажный частный жилой дом в районе Осокорков.

Пожары ликвидировали в 06.51 и 06.40 соответственно.

На Оскорках обошлось без жертв и пострадавших, а одного спасенного работниками подразделения ГСЧС человека из дома на Подоле госпитализировали в больницу.

Загорелись после обстрелов и шестнадцатиэтажный и девятиэтажный жилые дома в Святошинском районе Киева.

С 16-этажки удалось спасти 27 человек, два человека погибли.

15 марта начались двадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить по интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка