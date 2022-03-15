15 марта в Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская.

В Киеве от взрыва пострадало здание станции метро Лукьяновская / 2 фотографии

Как сообщают в пресс-службе метрополитена, во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

15 марта в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступили вызовы из трех районов Киева после обстрелов войск РФ.

Известно, что российский боеприпас попал в десятиэтажное здание по ул. Мостицкой в Подольском районе Киева и двухэтажный частный жилой дом в районе Осокорков.

Пожары ликвидировали в 06.51 и 06.40 соответственно.

На Оскорках обошлось без жертв и пострадавших, а одного спасенного работниками подразделения ГСЧС человека из дома на Подоле госпитализировали в больницу.

Загорелись после обстрелов и шестнадцатиэтажный и девятиэтажный жилые дома в Святошинском районе Киева.

С 16-этажки удалось спасти 27 человек, два человека погибли.

15 марта начались двадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить по интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен