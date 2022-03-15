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Факты / Украина

В России начинают осознавать, что войной ничего не достигнут – Зеленский

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В России начинают осознавать, что войной ничего не достигнут – Зеленский

В РФ до сих пор не могут прийти в себя, но уже начинают понимать, что войной они ничего не добьются. Такое заявление сделал Президент Украины Зеленский во время ночного видеообращения 15 марта.

По-прежнему враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. Верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет о нас, – отметил Президент.

По словам Зеленского, ВСУ продолжает наносить врагу сокрушительные потери, благодаря которым Россия начинает понимать, что войной она ничего не добьется.

Это знают их солдаты, это понимают их офицеры. Они убегают с поля боя, бросают технику. Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок военного положения еще на 30 дней, начиная с 26 марта.

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Фото: Офис президента

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