На 20-е сутки войны России против Украины ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам российских войск и тыловой инфраструктуре врага.

За сутки наши Воздушные силы сбили четыре вертолета, один самолет, а истребитель сбил вражескую крылатую ракету. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Группировка захватнических войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имела. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава. Также захватчики по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

По имеющейся информации, по причине неспособности поддерживать функционирование учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО агрессор вынужден приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказу российскими военнослужащими выполнять приказы командования.

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Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских захватнических войск, привлеченных к войне в Украине.

Противник пытается захватить Мариуполь. Но украинские воины успешно отбили атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.