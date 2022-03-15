Зеленский призвал все страны и компании прекратить торговлю с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны и компании прекратить торговлю с Российской Федерацией из-за войны, которую она развязала против Украины.

– Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь! – призвал президент.

Он подчеркнул, что цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России.