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Факты / Мир

Зеленский призвал все страны и компании прекратить торговлю с Россией

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны и компании прекратить торговлю с Российской Федерацией из-за войны, которую она развязала против Украины.

– Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь! – призвал президент.

Он подчеркнул, что цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. 

– Соответствующее давление – задача для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять нравственную позицию. Не только государства, но и компании, – написал Зеленский у себя в соцсетях.

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