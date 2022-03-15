ВСУ не будут обстреливать Херсон: россияне распространяют дезинформацию

В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел от российских захватчиков, сообщил в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области идет колона оккупантов. Люди говорят, что они бегут. Это правда! – уточнил он.

По его словам, есть также информация, что враг распространяет дезинформацию, что возможен массированный обстрел Херсона.

– Я вас уверяю, что ВСУ не планируют и не будут обстреливать Херсон! Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями, – обратился он к жителям соседней Херсонской области.

Накануне в Херсоне тысячи людей вышли против российских агрессоров и создания на территории области так называемой ХНР.

Временно оккупировав Херсон, россияне отключили украинское вещание, блокируют связь, задерживают украинцев и ищут коллаборантов в чиновничьих рядах.